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Максим Глущенко
Максим Глущенко
Эксперт в сфере развития ВПК УкраиныВсе статьи автора

Получит ли отечественный футбол антикоррупционную прививку

1.5т

За несколько дней до проведения в Киеве финала Лиги чемпионов МВД сообщило о спецоперации по обезвреживанию преступных групп, которые занимались организацией футбольных “договорных” матчей. Возможно, просто так совпало. Как говорится, к месту и ко времени.

Полиция вкратце рассказала про вскрытую схему. Подкупом, запугиванием и угрозами злоумышленники добивались нужного им результата матчей, потом, зная результат будущей игры, участники преступных групп делали ставки в азиатских букмекерских конторах. Суммы, которые тратились для достижения "нужного" результата составляли от 30 до 100 тысяч гривень, а ежегодная прибыль до 5 миллионов долларов ежегодно.

Дело обещает быть громким. Хотя в нем не замешаны гранды отечественного футбола типа "Динамо" или "Шахтера", но в деле фигурирует аж 35 клубов, 320 фигурантов и 57 эпизодов. Да и раньше ничего подобного милиция/полиция еще не расследовала.

Расследование идет по двум статьям Уголовного кодекса ч.4 ст.368-3 "Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы" и ч.1 ст. 369-3 "Противоправное влияние на результат спортивных соревнований".

Часть 4 ст.368-3 предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, а вот часть первая ст. 369-3 по части наказания не столь строга: тут законодатель лишение свободы до трех лет.

Причем эта "спортивно-криминальная" статься появилась в отечественном уголовном кодексе сравнительно недавно – в конце 2015 года. Случилось это благодаря закону, соавтором которого выступил президент ФФУ Андрей Павелко. Тогда УК и был дополнен экзотической для наших правоохранителей статьей. До последнего времени она оставалась декларативной. Ну а теперь следствие должно доказать выдвинутые обвинения. Прекрасно понимаю моральное состояние болельщиков многих клубов, но меньше всего хотелось бы обобщать и заниматься бичеванием отечественного спорта. Несомненно, случай позорный, но в этом отношении мы ничем не отличаемся от более именитых спортивных клубов европейских стран.

За рубежом договорные матчи давно не редкость, да и деньги там ходят совсем другие. Чего стоит скандал 12-летней давности, в котором были замешаны боссы таких футбольных монстров, как "Ювентус", "Милан" и "Лацио". В Португалии 10 лет назад были арестованы 16 влиятельных футбольных чиновников и 18 футбольных судей. Весной нынешнего года прокуратура и полиция начала расследование в отношении именитого лиссабонского клуба "Бенфика", руководство которого подозревается в коррумпированных связях с судьями.

"Договорняки" были, есть и, скорей всего, будут, и у нас, и у "них". А вот насколько они будут распространены, зависит от спортивных функционеров и в еще большей степени эффективной работы нашей правоохранительной системы. Именно нынешнее громкое дело обречено стать лакмусовой бумажкой для спортивной Украины. Если оно будет доведено до логического завершения, а виновные понесут наказание, то это и станет той самой профилактической прививкой, которая поможет предупредить коррупционные болезни отечественного спорта.

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Автор
Максим ГлущенкоМаксим Глущенко
Место
Украина
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