''Получил лещей'': Хачериди рассказал об ''избиении'' в "Динамо"

Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди признался, что его побили в команде. Инцидент произошел после матча Лиги Европы 2011/12 против израильского "Маккаби", в котором ему показали красную карточку.

"Меня удалили с "Маккаби", когда заступился за Алиева. В итоге я потом и получил, Алиев сказал плохие слова в интервью. Шовковский тогда зашел, лещей дал. Я считаю, это ненормально. Разве это нормально подходить и бить человека?" - возмутился Хачериди в интервью FootballHub.

Однако поливать грязью бывшего партнера по команде футболист сборной Украины не стал.

"Все, что говорят, я не забываю. Я это все прочитал и у меня это отложилось в голове. Но я не хочу отвечать человеку. Я мог бы точно также ответить в интервью. Зачем мне отвечать тому же Хацкевичу или тому же Шовковскому. Я могу сказать, но не хочу, потому что человеку может быть неприятно", - объяснился Хачериди.

Как сообщал OBOZREVATEL, греческий ПАОК принял принципиальное решение избавиться от экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.

Руководство клуба не удовлетворено игровыми кондициями украинца и уже вступило в активные переговоры по продаже Хачериди клубу, название которого пока держится в секрете.

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