"Полнейшая ложь!" Игрок "Динамо" откровенно высказался о будущем

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар заявил, что слухи о его переходе в венгерский "Фехервар" являются неправдивыми.

"Это полнейшая ложь! Последний раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором "Фехервара", еще в прошлом году, когда у них был тренировочный лагерь в Марбелье рядом с нами. Я не был в расположении этого клуба и не проходил там медосмотр, более того, и не буду этого делать", – цитирует Кадара агентство Динамомания.

Тамаш Кадар Football.ua

Он также рассказал, что в появившихся слухах расстраивает его больше всего, и объяснил, почему не общается с журналистами.

"Тот факт, что я, якобы, просил больше денег, чтобы перейти в "Фехервар". Это противная ложь! Не говоря уж о том, что если кто-то проходит медосмотр, то стороны должны договориться к тому моменту. Поэтому это все ложь на все 100%. Вот поэтому я и не общаюсь с журналистами – ни с украинскими, ни с венгерскими", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" нацелилось на трансфер словенского легионера "Фенербахче".

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