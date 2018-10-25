Победы Украины и провал "Милана": результаты Лиги Европы

В Европе состоялся третий тур второго по значимости футбольного клубного турнира континента – Лиги Европы. 48 команд в четверг, 25 октября, провели поединки в своих группах.

Из результатов стоит отметить первые победы "Динамо" и "Ворсклы" в групповом раунде, а также сенсационное поражение "Милана". Кроме того, в группах украинских команд "Арсенал" на выезде минимально одолел "Спортинг", а "Яблонец" расписал мировую с "Астаной".

Результаты 25 октября

Группа А

"Цюрих" Швейцария – "Байер" Германия 3:2 (1:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 44 Маркезано, 1:1 – 49 Бельараби, 1:2 – 53 Бельараби, 2:2 – 59 Домгени, 3:2 – 78 Одей.

АЕК Ларнака Кипр – "Лудогорец" Болгария 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 7 Лукоки, 1:1 – 25, пенальти Ларена.

Группа В

"Ред Булл" Австрия – "Русенборг" Норвегия 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 34 Дабур, 2:0 – 53 Вольф, 3:0 – 59, пенальти Дабур.

РБ "Лейпциг" Германия – "Селтик" Шотландия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 31 Матеус Кунья, 2:0 – 35 Брума.

Группа С

"Зенит" Россия – "Бордо" Франция 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 26 Бриан, 1:1 – 40 Дзюба, 2:1 – 85 Кузяев.

"Копенгаген" Дания – "Славия" Чехия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 46 Матоушек.

Группа D

"Спартак" Трнава, Словакия – "Динамо" Загреб, Хорватия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 32 Горбани, 1:1 – 64 Гавранович, 1:2 – 77 Оршич.

"Андерлехт" Бельгия – "Фенербахче" Турция 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 35 Баккали, 2:0 – 49 Баккали, 2:1 – 53 Фрай, 2:2 – 57 Калдырым.

Группа E

"Карабах" Азербайджан – "Ворскла" Украина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 48 Кулач.

"Спортинг" Португалия – "Арсенал" Англия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 77 Уэлбек.

Группа F

"Милан" Италия – "Бетис" Испания 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 30 Санабрия, 0:2 – 55 Ло Чельсо, 1:2 – 83 Кутроне.

"Дюделанж" Люксембург – "Олимпиакос" Греция 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 66 Торосидис, 0:2 – 81, автогол Йорданов.

Группа G

"Рейнджерс" Шотландия – "Спартак" Россия 0:0 (0:0, 0:0)

"Вильярреал" Испания – "Рапид" Вена, Австрия 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 26 Форнальс, 2:0 – 30 Токо-Экамби, 3:0 – 45, автогол Барач, 4:0 – 63 Раба, 5:0 – 85 Морено.

Группа H

"Айнтрахт" Ф Германия – "Аполлон" Кипр 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 13 Костич, 2:0 – 32 Аллер.

"Марсель" Франция – "Лацио" Италия 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 10 Уоллес, 0:2 – 59 Кайседо, 1:2 – 86 Пайет, 1:3 – 90 Марушич.

Группа I

"Сарпсборг" Норвегия – "Мальме" Швеция 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 79 Виннхейм, 1:1 – 87 Халворсен.

"Бешикташ" Турция – "Генк" Бельгия 2:4 (0:1, 2:3)

Голы: 0:1 – 23 Саматта, 0:2 – 69 Саматта, 1:2 – 74 Вагнер Лав, 1:3 – 81 Ндонгала, 1:4 – 83 Петровски, 2:4 – 86 Вагнер Лав.

Группа J

"Стандард" Бельгия – "Краснодар" Россия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 39 Ари, 1:1 – 47 Эмон, 2:1 – 90 Лайфис.

"Севилья" Испания – "Акхисар Беледие" Турция 6:0 (3:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 7 Меса, 2:0 – 9, пенальти Сарабия, 3:0 – 35, автогол Лукач, 4:0 – 50 Муриэль, 5:0 – 60 Промес, 6:0 – 67 Меркадо.

Группа K

"Яблонец" Чехия – "Астана" Казахстан 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 4 Поважанец, 1:1 – 11 Педро Энрике.

"Ренн" Франция – "Динамо" Киев, Украина 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 21 Кендзера, 1:1 – 40 Гренье, 1:2 – 89 Буяльский.

Группа L

"Челси" Англия – БАТЭ Беларусь 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 2 Лофтус-Чик, 2:0 – 8 Лофтус-Чик, 3:0 – 53 Лофтус-Чик, 3:1 – 79 Риос.

ПАОК Греция – МОЛ-Види Венгрия 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 12 Хусти, 0:2 – 45 Стопира.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в групповом раунде Лиги Европы.