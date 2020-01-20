"Перевозбуждаюсь": Ракицкий рассказал о проблеме во время матчей "Зенита"

Экс-игрок сборной Украины, ныне выступающий за "Зенит", Ярослав Ракицкий признался, что не любит выделяться, а также рассказал, как реагирует на внимание к себе болельщиков.

В частности, он ответил на замечание журналиста о том, что является "чуть ли не единственным футболистом в мире, который играет исключительно в черных бутсах".

Ярослав Ракицкий ФК "Зенит"

"Мне нравится черный цвет. К тому же у многих ребят есть персональные контракты. У меня – нет. В чем хочу, в том и играю. Я не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается. Будь проще, и люди к тебе потянутся", – цитирует Ракицкого пресс-служба "Зенита".

Также украинский футболист рассказал, что его нечасто узнают на улице.

"Людей немного подходит. Может, некрасивый, боятся. Что чувствую, когда на стадионе фанаты адресуют мне персональные кричалки? Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает", – признался Ракицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ракицкий рассказал, что его удивила реакция болельщиков сборной Украины на переход в российский клуб.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!