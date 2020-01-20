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20 января • обновлено в 14:14
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"Перевозбуждаюсь": Ракицкий рассказал о проблеме во время матчей "Зенита"

1.3т
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Экс-игрок сборной Украины, ныне выступающий за "Зенит", Ярослав Ракицкий признался, что не любит выделяться, а также рассказал, как реагирует на внимание к себе болельщиков.

В частности, он ответил на замечание журналиста о том, что является "чуть ли не единственным футболистом в мире, который играет исключительно в черных бутсах".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК "Зенит"

"Мне нравится черный цвет. К тому же у многих ребят есть персональные контракты. У меня – нет. В чем хочу, в том и играю. Я не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается. Будь проще, и люди к тебе потянутся", – цитирует Ракицкого пресс-служба "Зенита".

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Также украинский футболист рассказал, что его нечасто узнают на улице.

"Людей немного подходит. Может, некрасивый, боятся. Что чувствую, когда на стадионе фанаты адресуют мне персональные кричалки? Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает", – признался Ракицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ракицкий рассказал, что его удивила реакция болельщиков сборной Украины на переход в российский клуб.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Ярослав Ракицкий
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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