Отвратительно: у Путина обиделись на сравнение с Гитлером и бойкот ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительными высказывания главs МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира 2018 года по футболу.

Британский дипломат сравнил РФ, которая использует турнир ради пиара, с гитлеровской Германией перед Олимпиадо-1936, что вызвало гнев в окружении Путина.

"Отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым", – приводит слова Пескова журналист издания "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов.

Песков о заявлении Джонсона, что Россия использует чемпионат мира по футболу для пиара, как гитлеровская Германия Олимпиаду-1936: Отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым pic.twitter.com/yo8QpbeJD0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 марта 2018 г.

Отметим, что британские власти и члены королевской семьи будут бойкотировать чемпионата мира в России. К ним также присоединились Польша, Швеция, Дания и Исландия.

Как сообщал "Обозреватель", в сборной Англии всерьез опасаются быть отравленными во время первенства планеты в РФ.