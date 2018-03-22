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Отвратительно: у Путина обиделись на сравнение с Гитлером и бойкот ЧМ-2018

3.2тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительными высказывания главs МИД Великобритании Бориса Джонсона о чемпионате мира 2018 года по футболу.

Британский дипломат сравнил РФ, которая использует турнир ради пиара, с гитлеровской Германией перед Олимпиадо-1936, что вызвало гнев в окружении Путина.

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"Отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым", – приводит слова Пескова журналист издания "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов.

Отметим, что британские власти и члены королевской семьи будут бойкотировать чемпионата мира в России. К ним также присоединились Польша, Швеция, Дания и Исландия.

Как сообщал "Обозреватель", в сборной Англии всерьез опасаются быть отравленными во время первенства планеты в РФ.

Читайте все новости по теме "Бойкот чемпионата мира-2018" на Обозревателе.

Темы
Бойкот чемпионата мира-2018ЧМ-2018
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
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