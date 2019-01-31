''Отъ***тесь от меня '': Неймар вышел из себя после прилета в Барселону

Форвард "ПСЖ" Неймар прилетел в Барселону 31 января, чтобы восстановится после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Бразильский футболист вышел из себя после вопроса журналиста о том, собирается ли он возвращаться в каталонский клуб, который он покинул в 2017 годуза 222 млн евро..

"Это правда, что вы звонили в "Барселону" с просьбой вернуться?" - поинтересовался журналист. На это футболист ответил представителю СМИ в грубой форме. "Отъ***тесь от меня", - выругался Неймар, сообщает AS.

Неймар twitter.com/psg_inside

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Как сообщал OBOZREVATEL, что ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший игрок каталонцев Неймар контактировал с представителями клуба с просьбой вернуться. При этом "Барселона" выдвинула футболисту несколько условий для возвращения.

Кроме того, бразильский форвард планировал воспользоваться обвинением "ПСЖ" в нарушении финансового фэйр-плей, чтобы вернуться в Испанию.

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