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Отказались: "Манчестер Сити" принял решение по Зинченко

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Руководство английского "Манчестер Сити" отказалось от идеи продажи украинца Александра Зинченко, а наоборот намерено предложить ему новый улучшенный контракт.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола невероятно впечатлился игрой нашего соотечественника в нынешнем сезоне. Футболист сборной Украины, играя на непривычной позиции левого защитника, сумел добиться фантастического прогресса, став за последние месяцы безоговорочным игроком основного состава "Сити", сообщает издание The Sun.

Александр Зинченко празднует победу "Сити"

Александр Зинченко празднует победу "Сити"

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Именно этот факт убедил боссов английского клуба предложить Александру продлить действующий контракт на более выгодных условиях. Придя в команду летом 2016 года, украинец подписал пятилетнее соглашение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко отметился голевой передачей в матче Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" уничтожил "Шальке" Евгения Коноплянки – 7:0.

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Персона
Александр Зинченко
Тег
Сток Сити
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