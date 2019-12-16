Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/2020.
Первые матчи пройдут 20 февраля на поле первых команд, а ответные – 27 февраля.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
VTN.vn
Пары выглядят следующим образом:
"Вулверхэмптон" – "Эспаньол"
"Спортинг" – "Истанбул Башакшехир"
"Хетафе" – "Аякс"
"Байер" Леверкузен – "Порту"
"Копенгаген" – "Селтик"
"АПОЭЛ" – "Базель"
"ЧФР" Клуж – "Севилья"
"Олимпиакос" – "Арсенал"
"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"
"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"
"Лудогорец" – "Интер"
"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"
"Шахтер" – "Бенфика"
"Вольфсбург" – "Мальме"
"Рома" – "Гент"
"Рейнджерс" – "Брага".
🔥 Round of 32 draw 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 16, 2019
Sum up your reaction with a GIF 📱#UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz
Напомним, что действующим обладателем Лиги Европы является лондонский "Челси", обыгравший в финале своих соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины может остаться без прямой путевки в Лигу чемпионов после обновления таблицы коэффициентов УЕФА.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.