Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/2020.

Первые матчи пройдут 20 февраля на поле первых команд, а ответные – 27 февраля.

Пары выглядят следующим образом:

"Вулверхэмптон" – "Эспаньол"

"Спортинг" – "Истанбул Башакшехир"

"Хетафе" – "Аякс"

"Байер" Леверкузен – "Порту"

"Копенгаген" – "Селтик"

"АПОЭЛ" – "Базель"

"ЧФР" Клуж – "Севилья"

"Олимпиакос" – "Арсенал"

"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"

"Лудогорец" – "Интер"

"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"

"Шахтер" – "Бенфика"

"Вольфсбург" – "Мальме"

"Рома" – "Гент"

"Рейнджерс" – "Брага".

🔥 Round of 32 draw 🔥



Sum up your reaction with a GIF 📱#UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz