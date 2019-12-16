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16 декабря • обновлено в 15:34
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Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки

1.8т
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/2020.

Первые матчи пройдут 20 февраля на поле первых команд, а ответные – 27 февраля.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

VTN.vn

Пары выглядят следующим образом:

"Вулверхэмптон" – "Эспаньол"

"Спортинг" – "Истанбул Башакшехир"

"Хетафе" – "Аякс"

"Байер" Леверкузен – "Порту"

"Копенгаген" – "Селтик"

"АПОЭЛ" – "Базель"

"ЧФР" Клуж – "Севилья"

"Олимпиакос" – "Арсенал"

"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"

"Лудогорец" – "Интер"

"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"

"Шахтер" – "Бенфика"

"Вольфсбург" – "Мальме"

"Рома" – "Гент"

"Рейнджерс" – "Брага".

Напомним, что действующим обладателем Лиги Европы является лондонский "Челси", обыгравший в финале своих соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.

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Лига Европы жеребьевка
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Швейцария Ньон
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