"Они играют, а мы – нет": в России восхитились сборной Украины

Известный российский комментатор Василий Уткин восхитился игрой национальной сборной Украины в первом матче квалификации Евро-2020 против Португалии.
На своей странице в Twitter журналист опубликовал "послание" наставнику российской сборной Станиславу Черчесову.
"Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет", - написал Уткин, подкрепив слова фотографией со статистикой нашей команды против португальцев.
Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет.— Василий Уткин (@radioutkin) 22 марта 2019 г.
Португалия - Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде против действующих чемпионов Европы – Португалии в первом матче отбора на Евро-2020. После поединка наставник "желто-синих" Андрей Шевченко похвалил своих игроков, при этом назвав проблемные моменты, над которыми им еще предстоит поработать.
Лидерство группы В, в которой играет Украины, захватила команда Люксембурга, которая дома обыграла Литву.
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