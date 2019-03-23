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"Они играют, а мы – нет": в России восхитились сборной Украины

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Известный российский комментатор Василий Уткин восхитился игрой национальной сборной Украины в первом матче квалификации Евро-2020 против Португалии.

На своей странице в Twitter журналист опубликовал "послание" наставнику российской сборной Станиславу Черчесову.

"Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет", - написал Уткин, подкрепив слова фотографией со статистикой нашей команды против португальцев.

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Португалия - Украина

Португалия - Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде против действующих чемпионов Европы – Португалии в первом матче отбора на Евро-2020. После поединка наставник "желто-синих" Андрей Шевченко похвалил своих игроков, при этом назвав проблемные моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Лидерство группы В, в которой играет Украины, захватила команда Люксембурга, которая дома обыграла Литву.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персоны
Василий УткинСтанислав Черчесов
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболусборная России по футболу
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