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Официально: "Вест Хэм" сделал заявление по травме Ярмоленко

9.5тЧитать материал на украинском

Руководитель медицинского обслуживания лондонского клуба "Вест Хэм" Ричард Коллиндж заявил, что игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко успешно перенес операцию из-за травмы ахилла и на его восстановление понадобится около шести месяцев.

"Операция прошла хорошо и теперь мы будем следить за его восстановлением во время реабилитации. Его выздоровление будет очень тщательно спланировано и мы уверены, что он вернется в строй в запланированные сроки", - сказал официальному сайту клуба медик.

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Напомним, в лондонском дерби против Тоттенхэма Ярмоленко неудачно приземлился на ногу и получил разрыв ахиллового сухожилия.

Украинский футболист уже имел проблемы с ахиллом, выступая за дортмундскую "Боруссию". Тогда повреждение было не столь серьезным и восстановление от травмы заняло около трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые подробности травмы и сроков восстановления украинского полузащитника клуба "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Объект
ФК Вест Хэм
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