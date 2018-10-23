Официально: "Вест Хэм" сделал заявление по травме Ярмоленко

Руководитель медицинского обслуживания лондонского клуба "Вест Хэм" Ричард Коллиндж заявил, что игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко успешно перенес операцию из-за травмы ахилла и на его восстановление понадобится около шести месяцев.

"Операция прошла хорошо и теперь мы будем следить за его восстановлением во время реабилитации. Его выздоровление будет очень тщательно спланировано и мы уверены, что он вернется в строй в запланированные сроки", - сказал официальному сайту клуба медик.

Напомним, в лондонском дерби против Тоттенхэма Ярмоленко неудачно приземлился на ногу и получил разрыв ахиллового сухожилия.

Украинский футболист уже имел проблемы с ахиллом, выступая за дортмундскую "Боруссию". Тогда повреждение было не столь серьезным и восстановление от травмы заняло около трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые подробности травмы и сроков восстановления украинского полузащитника клуба "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.