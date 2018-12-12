МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Динамо - Яблонец": УЕФА принял решение по матчу

2.4тЧитать материал на украинском

Заключительный поединок группового раунда Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" состоится 13 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Несмотря на информацию СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций даже не рассматривал вопрос о перенесении встречи на клубную арену "бело-синих".

Поединок мог пройти на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского из-за сложных погодных условий в Киеве. Кроме того, на НСК "Олимпийский" из-за военного положения в Украине свой последний в нынешнем году еврокубковый матч сыграет "Шахтер". Соперником донецкого клуба станет "Лион". Поединок состоится 12 декабря в 22:00, сообщает Динамо от Шурика.

"Динамо - Яблонец": УЕФА принял решение по матчу

ФК Динамо

Новости
''Только за свою страну'': лидер "Динамо" отказался от смены гражданства

Напомним, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал украинских болельщиков поддержать в Еврокубках не только киевский клуб, но и "Шахтер", который на "Олимпийском" сразится с "Лионом" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выразил слова благодарности киевскому "Динамо" и лично Игорю Суркису, который предоставил возможность "горнякам" сыграть заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский".

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Динамо КиевУЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги