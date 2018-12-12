"Динамо - Яблонец": УЕФА принял решение по матчу

Заключительный поединок группового раунда Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" состоится 13 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Несмотря на информацию СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций даже не рассматривал вопрос о перенесении встречи на клубную арену "бело-синих".

Поединок мог пройти на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского из-за сложных погодных условий в Киеве. Кроме того, на НСК "Олимпийский" из-за военного положения в Украине свой последний в нынешнем году еврокубковый матч сыграет "Шахтер". Соперником донецкого клуба станет "Лион". Поединок состоится 12 декабря в 22:00, сообщает Динамо от Шурика.

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Напомним, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал украинских болельщиков поддержать в Еврокубках не только киевский клуб, но и "Шахтер", который на "Олимпийском" сразится с "Лионом" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выразил слова благодарности киевскому "Динамо" и лично Игорю Суркису, который предоставил возможность "горнякам" сыграть заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский".