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8 января • обновлено в 00:13
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Одноклубник Зинченко забил фантастический гол в Кубке Англии

Одноклубник Зинченко забил фантастический гол в Кубке Англии
Мяч полетел четко в девятку
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Португальский футболист "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, Бернарду Силва отметился невероятным ударом в поединке Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

На 17-й минуте 25-летний полузащитник получил мяч в глубине поля, набежал на штрафную и метров с семнадцати левой ногой сильно пробил в дальний верхний угол. Де Хеа не смог спасти команду от гола.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко отметился шикарным ударом в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейла" (4:1).

Футболист сборной Украины вышел со старта и провел полную встречу, открыв счет на 19-й минуте, забив первый гол за свой клуб в сезоне.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Манчестер Юнайтед
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