"Очень большие проблемы": журналист рассказал о "восстании" в "Динамо"

Некоторые футболисты "Динамо" недовольны новым тренером Алексеем Михайличенко, заявил журналист Игорь Цыганык

"Футболистам на данном этапе необходимо переучиваться и они не могут найти с главным тренером общего мнения, что они должны делать. Михайличенко все таки сторонник тактики Лобановского. Человек, который требует переход из обороны в атаку за счет долгой передачи. И очень быстрый переход. Никакого контроля. Лишь один пас - "выбиваем и бежим", а это очень объемная работа. Неизвестно, сможет ли команда выполнять все эти требования Михайличенко. И готовы ли функционально футболисты. Тут есть очень большие проблемы и этот дисбаланс, который на данном этапе присутствует, он выливается в тот результат, который мы имеем", - сообщил Цыганык в эфире своего Youtube-канала.

Передавить футболистов не удастся, потому что они поиграли на очень хорошем уровне, они видели разных тренеров, их манеру работы.

"Они понимают под какую модель их брали, а сейчас от них хотят абсолютно другой футбол. Футбол, требующий исполнения тяжелой рутинной работы, которая бывает и без мяча. Насколько я знаю, в середине команды есть много футболистов, недовольных тем, какую игру строит Михайличенко", - подытожил Цыганык.

Напомним, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Заря" - "Динамо" завершился со счетом 2:2.

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