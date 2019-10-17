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17 октября • обновлено в 19:02
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"Маньяки детей крали": экс-игрок "Шахтера" пожаловался на "плохую жизнь в Украине"

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Экс-полузащитник "Шахтера", а ныне футболист белорусского "Динамо" (Брест) Александр Нойок с негативом вспомнил свое детство в Украине.

" Люди не видели другой жизни. Той плохой, которая была. Дисбаланса не видели, где криминал постоянно, детей воруют посреди белого дня, а потом выкуп требуют. В Украине это была распространенная фигня. У нас в Херсоне, помню, какие-то маньяки были на улицах. Мама мне говорит, после тренировки давай быстро домой, трусцой. Если будет кто-то подходить, сразу беги и кричи "Мама!" Понял? Да, мама, понял". Ну, это же ненормально", - пожаловался спортсмен в интервью MelkazeRAW.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нойок резко выступил против ЛГБТ-парадов и вспомнил про жизнь в СССР.

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Персона
Александр Нойок
Место
Украина
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Этого чмыря пожалели - украли только мозги.
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