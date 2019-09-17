"Неудачная шуточка": Шевченко жестко наехал на Хачериди во время игры в "Динамо"

Воспитанник киевского "Динамо" Кирилл Петров, который сейчас играет за "Нефтчи" (Азербайджан), вспомнил об истории, которая случилась в "Динамо" между Андреем Шевченко и Евгением Хачериди.

Кирилл Петров dynamo.kiev.ua

"Однажды Хачериди пошутил над Шевой в автобусе. Тот ему ответил: "Еще раз такое скажешь, будешь у меня водителем работать". Мы в карты, в "дурака" играли. Женя хотел подшутить, но не получилось. Неудачная шуточка была. Однако с Шевченко можно было шутить. Мы с Зозулей подходили и говорили: "Помнишь, ты нам футболку давал". Он отвечал: "Да не помню", — рассказал Кирилл Петров в эфире передачи "Бомбардир".

Петров вспомнил, как повстречался с Шевченко, еще будучи ребенком.

"Я малым был, и мы мячи подавали, а Шевченко как раз в "Милан" уезжал, и последняя игра на "Динамо" была. Подхожу к нему: "Шева, дай автограф". Он такой: "Потом". Да, думаю, конечно, я ж с тобой каждый день встречаюсь. Сейчас, через пару часов созвонимся и договоримся", — с улыбкой вспоминает Петров.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Шахтера" Мораес "поиздевался" над Андреем Шевченко на тренировке сборной Украины.

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