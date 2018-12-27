Неймар возвращается в "Барселону": стали известны детали

Форвард французского ПСЖ Неймар не оставляет попыток вернуться в свой бывший клуб – каталонскую "Барселону".

Бразильский футболист планирует воспользоваться нарушением парижанами финансового фейр-плей, чтобы перебраться в Испанию.

"Сине-гранатовые" также заинтересованы в услугах Неймара, но на пути перехода может стать руководство парижан. Летом 2019 года бразилец скорее всего останется в чемпионате Франции, а вот в 2020 году на футболиста уже повешен ценник в 160 млн евро, сообщает AS.

Также Неймар недоволен слухами о том, что ПСЖ могут исключить из самого престижного клубного европейского турнира - Лиги чемпионов из-за финансовых махинаций. Помимо этого Союз европейский футбольных ассоциаций намерен пересмотреть трансферы Неймара и его одноклубника Килиана Мбаппе и, в случае выявления нарушений, обязать ПСЖ продать одного из футболистов.

Неймар twitter.com/psg_inside

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, подписав соглашение с ПСЖ. Этот трансфер стал самым дорогим в истории: руководство чемпиона Франции заплатило за футболиста 222 млн евро.

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