"Не Россия с Украиной": знаменитый украинский футболист восхитился СССР

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин уверен, что футбол высокого уровня существовал лишь в Советском Союзе.

Андрей Воронин

"Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50-60 тысяч человек", – сказал Воронин в интервью Newsru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Воронин разоблачил российскую пропаганду, которая намеренно искажает информацию о событиях в Украине.

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