Главная Новости
24 января • обновлено в 00:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не Россия с Украиной": знаменитый украинский футболист восхитился СССР

1.8т
Читать материал на украинском

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин уверен, что футбол высокого уровня существовал лишь в Советском Союзе.

Андрей Воронин

Андрей Воронин

"Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50-60 тысяч человек", – сказал Воронин в интервью Newsru.

Новости
"Не дал отказ": экс-футболист сборной Украины рассказал о работе в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Воронин разоблачил российскую пропаганду, которая намеренно искажает информацию о событиях в Украине.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов
Персона
Андрей Воронин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
7
Смешно
4
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги