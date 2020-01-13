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13 января • обновлено в 15:01
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"Не намекал": агент Ярмоленко рассказал о ситуации с его возможным трансфером

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Агент футболиста сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея ЯрмоленкоВадим Шаблий – опроверг информацию о том, что его подопечный в ближайшее время планирует сменить команду.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Об этом Шаблий рассказал в комментарии сайту zbirna.com.

"Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал. Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы", – отметил Шаблий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря клуб Ярмоленко "Вест Хэм" объявил о назначении нового главного тренера. Позже стало известно, что руководство лондонцев ведет переговоры об аренде украинца в один из титулованных европейских клубов.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персоны
Вадим Шаблий Андрей Ярмоленко
Место
Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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