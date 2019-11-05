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5 ноября • обновлено в 11:32
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"Не на нашей стороне": капитан "Динамо" прошелся по судейству

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Полузащитник "Динамо" и его капитан Сергей Сидорчук прокомментировал судейство в последних матчах своей команды. По его мнению, арбитры много решений принимают явно не в пользу киевлян.

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук

ФК "Динамо"

"Тяжело оценивать судей, но почему-то постоянно кажется, что они не нашей стороне. Нужно быть аккуратным, ведь есть такой комитет по этике, любые мои слова могут как-то интерпретировать, поэтому скажу так – судьи судят так, как они умеют", – сказал Сидорчук во время встречи с болельщиками, сообщает Youtube-канал "Динамо".

Напомним, 28-летний Сидорчук был удален на 35-й минуте матча со "Львовом", а во встрече с "Шахтером" красную карточку увидел перед собой Владимир Шепелев.

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Сидорчук из-за дисквалификации не сыграет с "Шахтером" в следующем туре УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилось видео, на котором видно, как один из легионеров "Динамо" взбесился во время матча с "Шахтером" в Кубке Украины и обматерил Михайличенко.

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Персона
Сергей Сидорчук
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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