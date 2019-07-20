"Был огорчен": бразилец "Шахтера" сделал скандальное заявление

Бразильский футболист Веллингтон Нем заявил, что никогда не хотел переходить в донецкий "Шахтер".

Полузащитник "горняков", который отправился в аренду во "Флуминенсе", признался, что не чувствовал себя комфортно в Украине.

Веллингтон Нем ФК "Флуминенсе"

"Я болею за "Флуминенсе" с детства. Хоть я и отправился играть в Европу, но мыслями всегда был здесь. Когда меня приглашал "Шахтер", я не хотел уходить. Был очень огорчен. Всегда было желание вернуться сюда. В "Шахтере" у меня было все, но не хватало главного – радости. А здесь у меня есть все: любовь, забота и моя семья. Ко мне хорошо относятся фанаты, руководство клуба. Как только появилась возможность, я сказал, что хочу сюда приехать", – приводит слова Нема пресс-служба "Флуминенсе".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" вошел в топ-10 уникального рейтинга европейских футбольных клубов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!