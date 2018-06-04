Названа причина позорной игры Кариуса в финале Лиги чемпионов

В вратаря английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала" случилось сотрясение мозга.
Как утверждает Sport Bild, 24-летний немецкий голкипер в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса.
Спустя несколько минут Кариус допустил позорную ошибку, позволившую Бензема открыть счет, а за 7 минут до финального свистка не справился с дальним ударом Бэйла.
In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC #UCLFinal pic.twitter.com/dv0far0rva— ZDF Sport (@ZDFsport) 26 мая 2018 г.
31 мая врачи "Ливерпуля", обеспокоенные состоянием Кариуса, направили футболиста к Россу Зафонте - бостонскому специалисту по травмам головы. Лорис сделал сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля. О результатах обследования не сообщается.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кариуса бросила подруга-модель, после провала в финале ЛЧ.
Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.