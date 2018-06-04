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Названа причина позорной игры Кариуса в финале Лиги чемпионов

4.7тЧитать новость на украинском

В вратаря английского "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала" случилось сотрясение мозга.

Как утверждает Sport Bild, 24-летний немецкий голкипер в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса.

Спустя несколько минут Кариус допустил позорную ошибку, позволившую Бензема открыть счет, а за 7 минут до финального свистка не справился с дальним ударом Бэйла.

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31 мая врачи "Ливерпуля", обеспокоенные состоянием Кариуса, направили футболиста к Россу Зафонте - бостонскому специалисту по травмам головы. Лорис сделал сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля. О результатах обследования не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кариуса бросила подруга-модель, после провала в финале ЛЧ.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Объект
ФК Ливерпуль
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