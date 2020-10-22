Назван лучший игрок "Шахтера" в матче с "Реалом"

Лучшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" стал бразильский легионер "горняков" Тете.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил ему наивысшую оценку среди футболистов, выходивших на поле – 8,5. На счету полузащитника донецкой команды гол и ассист на Манора Соломона, а также 79% точных передач (26 из 33), 1 ключевой пас, 3 успешных обводки, 2 отбора, 2 выноса мяча, 1 перехват при 5 потерях мяча.

В составе "Реала" лучше всех себя проявил полузащитник Лука Модрич. Именно роскошный удар хорвата издалека позволил мадридцам забить свой первый гол в матче. Он получил оценку 7,8.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал сенсационную победу над "Реалом", выигрывая со счетом 3:0 к перерыву.