Наш триумф! Все голы сборной Украины по футболу на ЧМ U-20

Молодежная сборная Украины по футболу 15 июня впервые в своей истории стала чемпионом мира. OBOZREVATEL собрал все голы наших парней на пути к заветному кубку.
"Сине-желтые" на ЧМ U-20 стартовали с победы над США.
Украина U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)
1:0 – 26 Булеца
2:1 – 51 Попов
Во втором туре группового этапа мы сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара, досрочно завоевав путевку в плей-офф.
Катар U-20 – Украина U-20 0:1 (0:0, 0:1)
0:1 – 59 Попов
В третьем туре украинцы сыграли вничью с Нигерией и заняли итоговое первое место.
Нигерия U-20 – Украина U-20 1:1 (0:1, 1:0)
0:1 – 30 Сикан,
В 1/8 финала наши футболисты без проблем разобралась с представителями Панама.
Украина U-20 – Панама U-20 4:1 (3:0, 1:1)
1:0 – 23 Сикан
2:0 – 41 Попов
3:0 – 45 Сикан
4:1 – 83 Булеца
В четвертьфинале была сильнее Колумбия, впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.
Колумбия U-20 – Украина U-20 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 11 Сикан
В полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Украина U-20 – Италия U-20 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 65 Булеца.
На последней секунде рефери отменил гол сборной Италии.
Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.
Финал против Южной Кореи завершился со счетом 3:1
Украина U-20 – Южная Корея U-20 3:1
1:1 – 34 Супряга
2:1 – 52 Супряга
3:1 – 89 Цитаишвили
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