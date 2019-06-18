Наш триумф! Все голы сборной Украины по футболу на ЧМ U-20

Молодежная сборная Украины по футболу 15 июня впервые в своей истории стала чемпионом мира. OBOZREVATEL собрал все голы наших парней на пути к заветному кубку.

"Сине-желтые" на ЧМ U-20 стартовали с победы над США.

Украина U-20 – США U-20 2:1 (1:1, 1:0)

1:0 – 26 Булеца

2:1 – 51 Попов

Во втором туре группового этапа мы сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара, досрочно завоевав путевку в плей-офф.

Катар U-20 – Украина U-20 0:1 (0:0, 0:1)

0:1 – 59 Попов

В третьем туре украинцы сыграли вничью с Нигерией и заняли итоговое первое место.

Нигерия U-20 – Украина U-20 1:1 (0:1, 1:0)

0:1 – 30 Сикан,

В 1/8 финала наши футболисты без проблем разобралась с представителями Панама.

Украина U-20 – Панама U-20 4:1 (3:0, 1:1)

1:0 – 23 Сикан

2:0 – 41 Попов

3:0 – 45 Сикан

4:1 – 83 Булеца

В четвертьфинале была сильнее Колумбия, впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

Колумбия U-20 – Украина U-20 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 11 Сикан

В полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Украина U-20 – Италия U-20 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Булеца.

На последней секунде рефери отменил гол сборной Италии.

Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

Финал против Южной Кореи завершился со счетом 3:1

Украина U-20 – Южная Корея U-20 3:1

1:1 – 34 Супряга

2:1 – 52 Супряга

3:1 – 89 Цитаишвили

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