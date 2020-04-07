Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жестко отреагировал на слова нападающего сборной России Федора Смолова, который посмеялся над его старой фотографией.
"Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все", – написал Селюк у себя в Twitter.
Дмитрий Селюк
Soccernews.ru
Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все. https://t.co/bCBohvzN0S— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) April 7, 2020
Ранее агент высказался о возможных причинах возвращения Смолова в Россию из Испании. Он предположил, что футболист покинул расположение "Сельты" из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина, или испанская команда от него попросту отказалась.
В ответ на это Смолов обратился к Селюку, написав: "Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались".
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Сельты" остались недовольны отъездом российского футболиста на родину и раскритиковали его в комментариях.
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