Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жестко отреагировал на слова нападающего сборной России Федора Смолова, который посмеялся над его старой фотографией.

"Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все", – написал Селюк у себя в Twitter.

Дмитрий Селюк Soccernews.ru

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все. https://t.co/bCBohvzN0S — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) April 7, 2020

Ранее агент высказался о возможных причинах возвращения Смолова в Россию из Испании. Он предположил, что футболист покинул расположение "Сельты" из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина, или испанская команда от него попросту отказалась.

В ответ на это Смолов обратился к Селюку, написав: "Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Сельты" остались недовольны отъездом российского футболиста на родину и раскритиковали его в комментариях.

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