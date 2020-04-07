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7 апреля • обновлено в 17:59
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"Наперегонки за пивом": Дмитрий Селюк жестко ответил Федору Смолову

1.2т
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жестко отреагировал на слова нападающего сборной России Федора Смолова, который посмеялся над его старой фотографией.

"Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все", – написал Селюк у себя в Twitter.

Дмитрий Селюк

Дмитрий Селюк

Soccernews.ru

Ранее агент высказался о возможных причинах возвращения Смолова в Россию из Испании. Он предположил, что футболист покинул расположение "Сельты" из-за дня рождения своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина, или испанская команда от него попросту отказалась.

В ответ на это Смолов обратился к Селюку, написав: "Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Сельты" остались недовольны отъездом российского футболиста на родину и раскритиковали его в комментариях.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Федор Смолов Дмитрий Селюк
Место
Россия
Тег
ФК Сельта
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