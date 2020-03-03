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3 марта • обновлено в 14:48
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Нападающий сборной Украины восхитился методами Шевченко

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Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук признался, что все футболисты национальной команды довольны трансформацией ее игры под руководством Андрея Шевченко.

"Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы", – заявил Яремчук в интервью официальному сайту УЕФА.

Роман Яремчук в матче против сборной Португалии

Роман Яремчук в матче против сборной Португалии

Он также рассказал, что, по его мнению, стало одним из главных факторов улучшения уровня игры сборной Украины.

"В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешная работа Андрея Шевченко в сборной Украины вызвала интерес у "Милана", который хочет пригласить нашего специалиста на пост главного тренера команды.

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Персоны
Андрей Шевченко Роман Яремчук
Тег
Сборная Украины по футболу
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Забралов Ник
Забралов Ник
взагалі-то в українській мові слово "кохання" відноситься до виключно!!!! стосунків між парубком і дівчиною (жінкою і чоловіком), тобто виключно до статевих стосунків!!! На відміну від слова ЛЮБОВ!!!! Агов, асимільовані...
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