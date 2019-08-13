"Может здесь и моя вина": Хацкевич прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру своей команды в матче с бельгийским "Брюгге" в Киеве.

"Начали здорово, агрессивно, забили быстрый гол, а в конце... Произошло, что произошло. Наши ошибки в обороне на таком уровне не могут пройти бесследно", - заявил наставник.

Белорус не смог ответить на вопрос, через сколько лет "Динамо" может пройти в группу Лигу чемпионов.

"Каждый год перед нами стоит такой вопрос. Все это время у нас в большинстве молодые игроки, и только 5-6 игроков надлежащего уровня. Сейчас, например, был характер и отдача, но чтобы попадать и играть в Лиге чемпионов, надо показывать несколько больше своего максимума. Да, плохая игра в обороне в первую очередь. Может здесь и моя вина, что мы имеем такой результат. Но сейчас надо все переосмыслить и проанализировать, чтобы делать выводы", - цитирует Хацкевича корреспондент OBOZREVATEL.

Напомним, что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершилось со счетом 3:3. В матче случилось два удаления.

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