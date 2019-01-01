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Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

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Московский футбольный клуб "Спартак" с Новым годом поздравил своих фанатов дешевым видео с девизом основных конкурентов из ЦСКА.

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

Изначально приторный видеоряд назывался - "Пока мы едины - мы непобедимы". Это слова из гимна "армейцев". После шумихи в комментариях авторы изменили заголовок ролика на идеологически верный, однако в кэши поисковых систем остался старый вариант.

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

В сети такое отношения клуба к своим поклонникам назвали позором.

" Это лозунг заклятого врага. Не знать этого - позор. Можно сказать то же самое, но не так дословно. Именно в дословности все дело", - пишут юзеры.

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

Московский "Спартак" жестко опозорился в интернете

sports.ru

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Место
Россия
Тег
Спартак Москва
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