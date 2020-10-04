Мораес рассказал об угрозах от болельщиков "Динамо"

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, что после перехода в донецкий клуб из "Динамо" в его адрес поступало множество угроз.

Бразилец признался, что это было очень сложное решение, но сегодня он может с полной уверенностью сказать, что поступил правильно.

"Со стороны болельщиков "Динамо" мне больше доставалось, особенно в интернете. В реальной жизни у меня меня никогда не трогали. Сейчас "Шахтер" живет в Киеве из-за войны, и у меня никогда не было проблем на улице, в ресторанах, в магазинах. В интернете же было очень тяжело. Мне поступали угрозы, люди говорили о моей семье, даже когда я объяснил всю ситуацию, что я не продлил контракт из-за неуважения президента, который не оценил меня", – цитирует Мораеса Goal.

В тоже время украинский бразилец отметил, что в "Шахтере" его очень хорошо приняли.

"Многих футболистов я уже знал, ведь жил с ними в одном городе. Эта поддержка бразильцев мне помогла", – подытожил Жуниор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018-го Жуниор Мораес подписал контракт с "Шахтером", после чего в лице болельщиков бразилец стал ненавистным предателем "Динамо".

В 2019-м во время матча 25-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер", ультрас киевлян на трибуне подвесили за шею манекен, на котором была надета форма Мораеса.