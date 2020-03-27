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27 марта • обновлено в 10:51
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Мировые букмекеры опозорились с матчем-призраком в Украине

1.7т
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Известные букмекерские конторы со всего мира принимали ставки на несуществующий матч между "Лозоваткой" из Днепропетровской области и "Мелитопольской Черешней" из Запорожской.

Как сообщает издание Чемпионат, ставки на него принимали британский Ladbrokes, ирландский Paddy Power, австрийский Bwin и другие букмекерские конторы.

На матч-призрак "Лозоватка" - "Мелитопольская Черешня" принимались ставки

На матч-призрак "Лозоватка" - "Мелитопольская Черешня" принимались ставки

UA-Football

Глава комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Франческо Баранка объявил о начале расследования по этому поединку.

"Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю, какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира", – заявил Баранка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Артем Багмет, никогда ранее не державший в руках теннисную ракетку, принял участие в квалификации турнира ITF и заработал круглую сумму на ставках против себя.

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Читайте все новости по теме "договорные матчи" на OBOZREVATEL.

Тема
договорные матчи
Место
Украина
Тег
букмекеры
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