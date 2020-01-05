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5 января • обновлено в 08:21
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Месть за Евро и запах крови: кто взорвет украинский спорт в 2020-м

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Уже прошедший 2019-й выдался довольно богатым для Украины на мировых спортивных аренах, принеся нам немало громких побед. Но следует ли продолжение?

Наверняка! Масштабный и эмоциональный Евро-2020 для футбольной сборной Украины, такой желаемый "абсолют" для Василия Ломаченко и, конечно же, медали летней Олимпиады - здесь настраиваемся только на лучшее! OBOZREVATEL делает свои прогнозы на успехи украинского спорта в 2020-м и верит в наших спортсменов.

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Украина на Евро-2020

Что, где, когда: сборная Украины сыграет на чемпионате Европы 2020

Главная надежда: выйти из группы и закрепиться в статусе лучших 10 (или 15) сборных Европы

Адреналин и лучший драйв: первый матч Украины на ЧЕ против Нидерландов, где может случиться сенсация, и дебютный выход из группы

Прогноз OBOZREVATEL: Украина выйдет из группы и дойдет до 1/4 финала

Сборная Украины радуется выходу на Евро-2020

Сборная Украины радуется выходу на Евро-2020

Еще полгода назад в это мало верили, но теперь ждут с нетерпением как обязательный праздник - поездку Украины на Евро-2020. Причем не просто ради интереса и самого участия, а с надеждами хорошо пошуметь на континентальном форуме!

Уже много сказано-пересказано, какую классную сборную создал Андрей Шевченко вместе со своим тренерским штабом и как эффектно она вышла на Евро. Отсюда и ожидания: теперь мы не боимся сборной типа Нидерландов и уверенно смотрим двоих остальных соперников по группе - Австрию и одну из команд отбора Лиги наций. Наконец-то мы едем на Евро не просто сыграть, но и выигрывать.

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Поэтому предстоящий ЧЕ входит в список важнейших событий для всей Украины в 2020-м, где украинцы могут получить массу приятных эмоций. Еще бы - пора уже нацеливаться на первый в истории сборной выход из группы (чего не было ни дома на Евро-2012, ни тем более на позорном Евро-2016) и подвиг в плей-офф!

Небывалая борьба за Лигу чемпионов с интригующей развязкой

Что, где, когда: "Заря" может свергнуть "Динамо" со 2-го места в Премьер-лиге и впервые в истории попасть в Лигу чемпионов

Главная надежда: "Заря" не сдуется весной и бросит настоящий вызов "Динамо"

Адреналин и лучший драйв: интригующая непредсказуемая борьба до конца между "Динамо" и "Зарей"

Прогноз OBOZREVATEL: борьба пройдет вплоть до последнего тура, но 2-е место таки займет "Динамо"

"Динамо" против "Зари"

"Динамо" против "Зари"

dynamo.kiev.ua

С самого начала своей независимости Украина в Лиге чемпионов - это "Динамо" и "Шахтер" (лишь за редкими исключениями элитные места в ЛЧ занимает кто-то еще). В 2014-м УПЛ в последний выдала необычный сценарий с "Динамо" на 4-м месте и "Шахтером" с "Металлистом" в Лиге чемпионов, но после этого все быстро вернулось на круги своя…

Теперь гранды (в данном случае - "Динамо", так как "Шахтер" уже наверняка не упустит чемпионство) получили новый вызов, и сейчас на "святое" посягнула луганская "Заря". Очень свежая для украинского футбола, в чем-то инновационная и очень амбициозная команда Виктора Скрипника с каждым днем радует все больше. И, соответственно, играет лучше и смотрит на высшие места. И на фоне кризиса "Динамо" луганчане уже в декабре едва не ушли на 2-й строчке УПЛ на зимние каникулы.

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Сейчас "Заря" только усилится и наберет, а вот по будущему "Динамо" еще много вопросов. Так что главное "форсирование" луганчанами путевки в ЛЧ еще впереди. Уверенны, команда Скрипника будет бодаться с "Динамо" (и даже порой опережать его) до последнего тура, но в итоге таки возьмет лишь бронзу (опыта и ресурсов пока все же маловато, а вот на следующий сезон - в самый раз).

Надежды на "золото" Олимпиады 2020

Что, где, когда: более сотни спортсменов в разных видах спорта отправляются на Олимпийские игры 2020

Главная надежда: несколько золотых медалей украинских проверенных бойцов типа Жана Беленюка, Ольги Харлан и Олега Верняева

Адреналин и лучший драйв: болеть за Элину Свитолину и Дарью Белодед, а также ждать новых звезд

Прогноз OBOZREVATEL: украинцы возьмут до 10-ти золотых медалей, где 2-3 будут золотыми

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Главное событие 4-летия мирового масштаба в летних видах спорта пройдет в Токио (Япония), куда Украины отправляется в составе и проверенных бойцов, и новых надежд.

Да, с нынешней массой проблем украинского спорта и отсутствием их толкового решения перспективы Украины на ОИ-2020 не столь радужны, и явно не лучше Игр-2016 в Рио. Тем не менее, на месте будут опытнейшие и лучшие в своих видах Жан Беленюк (борьба) и Ольга Харлан (фехтование), также должен показать класс гимнаст Олей Верняев. "В соку" спортивной карьеры и Элина Свитолина, которой, правда, еще предстоит добыть лицензию на поездку в Токио.

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Ну и куда ж без новых звездочек, которые так часто "выстреливают" именно на ОИ. В первую очередь здесь надежды на Дарью Белодед, которая пока покоряла вершины только на чемпионатах Европы и мира. И теперь пора показать себя Даше и на Олимпиаде.

Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира

Что, где, когда: украинский легковес Василий Ломаченко наверняка проведет объединительный бой за статус абсолютного чемпиона мира

Главная надежда: Ломаченко объединит все пояса в легком весе

Адреналин и лучший драйв: сможет ли Василий уверенно одолеть болтливого Теофимо Лопеса?

Прогноз OBOZREVATEL: Ломаченко, хоть и с трудом, но одолеет Лопеса и станет абсолютным чемпионом

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Нет в Украине в последние годы более стабильной величины, нежели Василий Ломаченко. В последний раз боксер проигрывал почти 5 лет назад, а после все бои выиграл. И сейчас "Хай-тек" за шаг от звания "абсолютный чемпион" в легком весе.

Для этого Ломе нужно сойтись в бою за последний пояс (IBF) с американцем Теофимо Лопесом, который уже в порыве провокаций говорил даже про дерьмо Ломаченко после тысяч слов о нем самом. Лопес явно нарывается на схватку, где и украинец выложит на кон все свои пояса, и хотя этот бой еще не подтвержден, но в нем нет сомнений.

Как и почти нет сомнений, что Ломаченко победит. Несмотря на разговоры о возможном скором завершении карьеры Василий находится в отличной форме и не показывал признаков регресса, а желание объединить все пояса движет им уже не один год. Поэтому нет сомнений, что Ломаченко подойдет к поединку с Лопесом в наилучшей форме и покажет лучший образец своего бокса. И, конечно же, уложит Лопеса (пусть и не так легко, как предыдущих англичан Кэмпбелла и Кроллу).

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
дзюдо Премьер-лига Украины Олимпиада-2020 Евро-2020
Персоны
Алексей Михайличенко Дарья Белодед Жан Беленюк Элина Свитолина Василий Ломаченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Андрей Пятов
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев ФК Заря
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