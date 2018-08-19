МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Месси шикарным ударом забил 6000-й гол "Барселоны" - опубликовано видео

Читать новость на украинском

Звездный форвард Лионель Месси забил 6000-й гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. Капитан сборной Аргентины отметился в 1-м туре против игры с "Алавесом" (3:0).

Нападающий нанес результативный удар со штрафного на 64-й минуте матча. Лео пробил низом, стенка подпрыгнула, и мяч беспрепятственно прошел в ворота.

Новости
Месси попал между ног журналисту ударом через все поле - опубликовано видео

Отметим, что автором 5000-го мяча, забитого "Барселоной" в чемпионатах (2009 год), также был Месси.

Ранее юбилейные мячи за "Барселону" забивали Маркос Аурелио (1000-й в 1950 году), Педро Сабалья (2000-й в 1964 году), Кини (3000-й в 1982 году) и Гильермо Амор (4000-й в 1996 году).

Напомним, что недавно на почтовой марке с Леобыл обнаружен знаменитый украинский стадион. Филателисты со всего мира объявили охоту за раритетом.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Объект
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги