Месси шикарным ударом забил 6000-й гол "Барселоны" - опубликовано видео

Звездный форвард Лионель Месси забил 6000-й гол "Барселоны" в чемпионатах Испании. Капитан сборной Аргентины отметился в 1-м туре против игры с "Алавесом" (3:0).

Нападающий нанес результативный удар со штрафного на 64-й минуте матча. Лео пробил низом, стенка подпрыгнула, и мяч беспрепятственно прошел в ворота.

Отметим, что автором 5000-го мяча, забитого "Барселоной" в чемпионатах (2009 год), также был Месси.

Ранее юбилейные мячи за "Барселону" забивали Маркос Аурелио (1000-й в 1950 году), Педро Сабалья (2000-й в 1964 году), Кини (3000-й в 1982 году) и Гильермо Амор (4000-й в 1996 году).

Напомним, что недавно на почтовой марке с Леобыл обнаружен знаменитый украинский стадион. Филателисты со всего мира объявили охоту за раритетом.