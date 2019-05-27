"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Динамо"

Защитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко проговорился, что англичане внимательно следят за игрой молодых футболистов столичного "Динамо" и заявил,что один из киевских игроков вскоре может стать его одноклубником.

"Слежу за "Динамо", так как это главный конкурент "Шахтера". Радует, что играет много своих воспитанников. Ребята растут. Открою секрет: недавно ассистент Пепа Гвардиолы Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока "Динамо". И в конце концов сказал, что ему надо уезжать из этого чемпионата. И да, это действительно мой конкурент по позиции", — поделился информацией Александр Зинченко в программе "Великий футбол".

Александр Зинченко

Новости Украинец Зинченко с историческим рекордом выиграл Кубок Англии

Так как Александр Зинченко играет в "Манчестер Сити" на позиции левого защитника, то можно предположить, что речь идет о трех футболистах, выступающих в киевском "Динамо" на этой позиции — Виталии Миколенко, Йосипе Пивариче и Сидклее.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал автором исторического достижения для украинских футболистов.

Основной левый защитник "горожан" во второй раз в карьере стал чемпионом Англии, что ранее не удавалось никому из наших соотечественников. Единственным игроком из Украины, кому покорялось высшее достижение в Премьер-лиге, был легендарный динамовец Олег Лужный. Он становился победителем английского первенства в составе лондонского "Арсенала" в розыгрыше 2001/2002.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!