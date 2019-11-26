Манчестер Сити - Шахтер: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

За последние годы "Шахтер" уже изрядно изучил "Манчестер Сити", но это вряд ли поможет "Горнякам" взять очки в гостевом матче Лиги чемпионов, который пройдет в Манчестере вечером 26 ноября.

"Ман Сити" за осень потерял уже предостаточно очков в английской Премьер-лиге, чтобы отодвинуть амбиции о чемпионстве и бросить все силы на завоевание Лиги чемпионов. "Горожане" на порядок выше по игре за всех своих соперников в группе, пока проводя сезон почти идеально.

"Шахтер" еще мог надеяться на недостаточную мотивацию команды Пепа Гвардиолы, ведь англичане к этому моменту уже могли гарантировать себе выход из группы с 1-го места. Однако "Ман Сити" в предыдущем туре сыграл вничью с "Аталантой", и теперь именно в матче с "Шахтером" хозяевам поля предстоит решить задачу выход в плей-офф.

"Шахтер" отправился в Англию еще в воскресенье днем, с весомыми потерями - на Туманном Альбионе сегодня не сыграют Тайсон и Марлос, пропускающие матч из-за повреждений.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер", который начнется 26 ноября на "Сити оф Манчестер" в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Манчестер (Англия). Стадион "Сити оф Манчестер". 22:00

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" Донецк (Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Посмотреть игру чемпионов Украины и Англии в прямом эфире украинские болельщики смогут по ТК "Футбол 1". Также игру в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

В предстоящем поединке вопросов о фаворите даже не возникает - букмекеры уверенно ставят на "Манчестер Сити", давая на победу англичан коэффициент 1.17. Победа же "Шахтера" оценивается показателем 15, а ничья котируется в 7.5.

В первом матче "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" - 0:3 shakhtar.com

КТО РАССУДИТ МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Работать на матче в Манчестере будет словенская бригада рефери во главе с Славко Винчичем. Помогать главному арбитру будут Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, а четвертым судьей станет Раде Обренович. За VAR в этот раз отвечает голландец Данни Маккели.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"

"К сожалению, Агуэро пропустит несколько недель. Но точно сказать я не могу. Давид Сильва в порядке. Зинченко? Он молодой игрок, уже вернулся к нам и хорошо тренируется. Он может играть на нескольких позициях, и я доволен, что он в нашей команде".

"У нас 10 очков, мы занимаем хорошую позицию. Завтра у нас будет шанс закрыть вопрос с выходом из группы. "Шахтер" хорошо знает нас, мы знаем их. Но мы будем готовиться. После сложной игры с "Челси" будет интересно посмотреть, в какой форме наши футболисты. Но хочется поехать в Загреб, уже выиграв группу к тому времени".

Луиш Каштру на фоне Пепа Гвардиолы shakhtar.com

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Мы стараемся оставаться самими собой. Лучше всего, чтобы команда играла всегда одинаково. Из-за нескольких травмированных мы не будем менять нашу схему. Очень важно придерживаться своего ДНК, идти по своему пути, и мы верим, что тогда сможем добиться результата".

"Но мы приехали показывать сюда свой футбол, а не закрыться, ждать атак "Сити" и играть только от обороны. Это не часть нашего ДНК. Мы знаем, что будет сложно, но постараемся найти зоны, найти пути к воротам "Манчестер Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити" (4-3-3): Эдерсон - Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Коваленко, Коноплянка - Мораес

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