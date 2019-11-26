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26 ноября • обновлено в 06:21
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Манчестер Сити - Шахтер: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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За последние годы "Шахтер" уже изрядно изучил "Манчестер Сити", но это вряд ли поможет "Горнякам" взять очки в гостевом матче Лиги чемпионов, который пройдет в Манчестере вечером 26 ноября.

"Ман Сити" за осень потерял уже предостаточно очков в английской Премьер-лиге, чтобы отодвинуть амбиции о чемпионстве и бросить все силы на завоевание Лиги чемпионов. "Горожане" на порядок выше по игре за всех своих соперников в группе, пока проводя сезон почти идеально.

"Шахтер" еще мог надеяться на недостаточную мотивацию команды Пепа Гвардиолы, ведь англичане к этому моменту уже могли гарантировать себе выход из группы с 1-го места. Однако "Ман Сити" в предыдущем туре сыграл вничью с "Аталантой", и теперь именно в матче с "Шахтером" хозяевам поля предстоит решить задачу выход в плей-офф.

"Шахтер" отправился в Англию еще в воскресенье днем, с весомыми потерями - на Туманном Альбионе сегодня не сыграют Тайсон и Марлос, пропускающие матч из-за повреждений.

Новости
Лидер "Манчестер Сити" травмировался перед матчем с "Шахтером"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер", который начнется 26 ноября на "Сити оф Манчестер" в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С

Манчестер (Англия). Стадион "Сити оф Манчестер". 22:00

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" Донецк (Украина) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Посмотреть игру чемпионов Украины и Англии в прямом эфире украинские болельщики смогут по ТК "Футбол 1". Также игру в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

В предстоящем поединке вопросов о фаворите даже не возникает - букмекеры уверенно ставят на "Манчестер Сити", давая на победу англичан коэффициент 1.17. Победа же "Шахтера" оценивается показателем 15, а ничья котируется в 7.5.

В первом матче "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" - 0:3

В первом матче "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" - 0:3

shakhtar.com

КТО РАССУДИТ МАТЧ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Работать на матче в Манчестере будет словенская бригада рефери во главе с Славко Винчичем. Помогать главному арбитру будут Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, а четвертым судьей станет Раде Обренович. За VAR в этот раз отвечает голландец Данни Маккели.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - "ШАХТЕР"

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"

"К сожалению, Агуэро пропустит несколько недель. Но точно сказать я не могу. Давид Сильва в порядке. Зинченко? Он молодой игрок, уже вернулся к нам и хорошо тренируется. Он может играть на нескольких позициях, и я доволен, что он в нашей команде".

"У нас 10 очков, мы занимаем хорошую позицию. Завтра у нас будет шанс закрыть вопрос с выходом из группы. "Шахтер" хорошо знает нас, мы знаем их. Но мы будем готовиться. После сложной игры с "Челси" будет интересно посмотреть, в какой форме наши футболисты. Но хочется поехать в Загреб, уже выиграв группу к тому времени".

Луиш Каштру на фоне Пепа Гвардиолы

Луиш Каштру на фоне Пепа Гвардиолы

shakhtar.com

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Мы стараемся оставаться самими собой. Лучше всего, чтобы команда играла всегда одинаково. Из-за нескольких травмированных мы не будем менять нашу схему. Очень важно придерживаться своего ДНК, идти по своему пути, и мы верим, что тогда сможем добиться результата".

"Но мы приехали показывать сюда свой футбол, а не закрыться, ждать атак "Сити" и играть только от обороны. Это не часть нашего ДНК. Мы знаем, что будет сложно, но постараемся найти зоны, найти пути к воротам "Манчестер Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити" (4-3-3): Эдерсон - Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Коваленко, Коноплянка - Мораес

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити
Персоны
Пеп Гвардиола Луиш Каштру Тайсон Марлос Александр Зинченко Серхио Агуэро
Место
Англия Манчестер
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Шахтер
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