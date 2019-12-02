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2 декабря • обновлено в 22:21
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"Манчестер Сити" хочет купить двух футболистов сборной Украины

13.9т
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Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко попали в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Betting Insider, ссылаясь на надежный источник в манчестерском клубе, в "Сити" понимают, что после успешного выступления в отборе Евро-2020 на игроков сборной Украины обращают внимание многие европейские клубы. Если успехи продолжатся на самом Евро, цена на Матвиенко и Миколенко будет расти. Кроме того, Николай Матвиенко стал одним из лучших футболистов "Шахтера" в последнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Сборная Украины по футболу

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Вероятность оформления трансфера украинцев еще до Евро-2020 является существенной. Интересно, что сайт Transfermarkt оценил Матвиенко в 3 млн евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Миколенко оценен в 6 млн евро. Его соглашение с "Динамо" действует до лета 2023-го.

Напомним, что за "Манчестер Сити" выступает один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко, который восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" вырвал ничью в матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персоны
Николай Матвиенко Виталий Миколенко
Теги
ФК Манчестер Сити Сборная Украины по футболу
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