"Манчестер Сити" хочет купить двух футболистов сборной Украины

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Виталий Миколенко попали в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Betting Insider, ссылаясь на надежный источник в манчестерском клубе, в "Сити" понимают, что после успешного выступления в отборе Евро-2020 на игроков сборной Украины обращают внимание многие европейские клубы. Если успехи продолжатся на самом Евро, цена на Матвиенко и Миколенко будет расти. Кроме того, Николай Матвиенко стал одним из лучших футболистов "Шахтера" в последнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Сборная Украины по футболу rp.mk.ua

Вероятность оформления трансфера украинцев еще до Евро-2020 является существенной. Интересно, что сайт Transfermarkt оценил Матвиенко в 3 млн евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Миколенко оценен в 6 млн евро. Его соглашение с "Динамо" действует до лета 2023-го.

Напомним, что за "Манчестер Сити" выступает один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко, который восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" вырвал ничью в матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

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