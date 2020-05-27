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27 мая • обновлено в 17:45
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"Мало кому интересен": в России заговорили о возвращении болельщиков на трибуны

1.7т
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без болельщиков не вызывает особого интереса и больше напоминает товарищеские матчи, приведя в пример чемпионат Германии.

"С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге, что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен – и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии", – сказал Гинер в интервью изданию Sport24.

Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

Газета.ру

Он отмечает, что в России уменьшаются показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимо задуматься о возвращении болельщиков на трибуны.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", – добавил президент ЦСКА.

Как сообщал OBOZREVATEL, корейский клуб оконфузился, заполнив пустые трибуны домашнего стадиона секс-куклами.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат России
Тег
ЦСКА Москва
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