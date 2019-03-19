Лобановский попал в топ-10 великих тренеров мира

Выдающийся тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял 6-е место в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола.

А возглавил рейтинг, по версии авторитетного журнала France Football, экс-наставник амстердамского "Аякса" и "Барселоны" голландец Ринус Михелс, второе место занял шотландец сэр Алекс Фергюсон, третье - у итальянца Ариго Сакки.

Ринус Михелс

Кроме этих тренеров, в топ-10 попали также: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли. Интересно, что ныне действующими специалистами являются лишь двое - Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Карло Анчелотти("Наполи").

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу занял 41-е место в рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге топ-12 лучших тренеров, которым так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

Список составило авторитетное британское издание FourFourTwo.

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