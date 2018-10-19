МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Либо пьют, либо ради денег'': звезда сборной России рассказал об отношении к русским в Европе

8.8тЧитать материал на украинском

Один из героев чемпионата мира-2018 в составе сборной России Александр Головин пожаловался на негативное отношение европейцев к русским. По словам полузащитника французского "Монако", особое отношение в западных клубах и к футболистам из РФ.

"Русских за границей не очень и ждут, нас не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление о нас, что либо пьют, либо играют без мотивации или ради денег", – приводит слова Головина "Евроспорт".

Новости
Известного российского футболиста словили ''под наркотой''

''Либо пьют, либо ради денег'': звезда сборной России рассказал об отношении к русским в Европе

ФК "Монако"

Отметим, что Александр Головин перебрался из московского ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро летом нынешнего года

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина не стали отпускать под домашний арест из-за избиения чиновников Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

Объекты
сборная России по футболуФК Монако
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
3
20
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Вы и раньше уродами были, а сейчас и подавно. Может, кто из смелых перечислит, за что вас надо любить и уважать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreev Andrey
Andreev Andrey
Русским по тв гадят, что они самые уважаемые и классные. Ну это для внутретамбовского круга людей. А те кто за границу ездят знают как их уважают и боятся))). И за кого держат.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Andreev Andrey
Andreev Andrey
Этот футболист наверно всем говорит что он на самом деле белорус, просто паспорт русский
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги