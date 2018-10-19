''Либо пьют, либо ради денег'': звезда сборной России рассказал об отношении к русским в Европе

Один из героев чемпионата мира-2018 в составе сборной России Александр Головин пожаловался на негативное отношение европейцев к русским. По словам полузащитника французского "Монако", особое отношение в западных клубах и к футболистам из РФ.

"Русских за границей не очень и ждут, нас не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление о нас, что либо пьют, либо играют без мотивации или ради денег", – приводит слова Головина "Евроспорт".

ФК "Монако"

Отметим, что Александр Головин перебрался из московского ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро летом нынешнего года

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина не стали отпускать под домашний арест из-за избиения чиновников Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.