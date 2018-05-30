Лавры Пореченкова не дают покоя: экс-футболист сборной России засветился с оружием в Сирии

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оскандалился с фото на военной технике в Сирии. Экс-нападающий "Спартака" побывал на российской авиабазе в Хмеймиме, где сыграл в футбол с военными.

"Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения, страх, но не пожалел. Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, которые так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол. Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире", – написал Павлюченко на своей странице в Instgram, однако позже удалил пост.

Тем не менее, в Telegram-канале "Спорт и сплетни" появилось фото Павлюченко на броневике. "Еще одному лавры Пореченкова не дают покоя. Футболист Роман Павлюченко на бронемашине "Тигр" пристреливается", – подписали снимок авторы канала.

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