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Лавры Пореченкова не дают покоя: экс-футболист сборной России засветился с оружием в Сирии

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оскандалился с фото на военной технике в Сирии. Экс-нападающий "Спартака" побывал на российской авиабазе в Хмеймиме, где сыграл в футбол с военными.

"Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения, страх, но не пожалел. Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, которые так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол. Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире", – написал Павлюченко на своей странице в Instgram, однако позже удалил пост.

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Тем не менее, в Telegram-канале "Спорт и сплетни" появилось фото Павлюченко на броневике. "Еще одному лавры Пореченкова не дают покоя. Футболист Роман Павлюченко на бронемашине "Тигр" пристреливается", – подписали снимок авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому хоккеисту Александру Овечкину пожелали смерти из-за поддержки режима Владимира Путина.

Место
Сирия
Объект
сборная России по футболу
Источник
Источник:"Евроспорт"
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