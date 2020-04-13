Главная Новости
13 апреля • обновлено в 14:22
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Корову игрока сборной Колумбии Мигеля Борхи изнасиловали наркоманы

3.9т
Читать материал на украинском

Нападающий сборной Колумбии Мигель Борха пожаловался на юных наркоманов, которые несколько дней назад изнасиловали его корову.

"Какие-то парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они жестоко обращались с ней, а потом оставили лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь ему за ее выздоровление. Я также надеюсь, что Бог накажет виновных. Корова была изнасилована бандой юных наркоманов, которые считают себя королями региона. Родители, следите за своими детьми", –подписал видео Борха у себя в Facebook.

Мигель Борха

Мигель Борха

Отметим, что 27-летний футболист провел в составе национальной команды 10 матчей, сумев отличиться тремя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная бразильская девушка-арбитр Фернанда Коломбо отметилась вызывающим поступком во время товарищеского матча.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Колумбия
Тег
сборная Колумбии по футболу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Это руцкие были это они любители коз овец и разных животных)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Артиллерист Моня, да,и баранов таких как ты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку