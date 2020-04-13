Нападающий сборной Колумбии Мигель Борха пожаловался на юных наркоманов, которые несколько дней назад изнасиловали его корову.

"Какие-то парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они жестоко обращались с ней, а потом оставили лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь ему за ее выздоровление. Я также надеюсь, что Бог накажет виновных. Корова была изнасилована бандой юных наркоманов, которые считают себя королями региона. Родители, следите за своими детьми", –подписал видео Борха у себя в Facebook.

Мигель Борха

Отметим, что 27-летний футболист провел в составе национальной команды 10 матчей, сумев отличиться тремя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная бразильская девушка-арбитр Фернанда Коломбо отметилась вызывающим поступком во время товарищеского матча.

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