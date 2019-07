Контракт на 800 млн: "Барселона" объявила о самом ожидаемом трансфере года

Каталонская "Барселона" объявила о подписании контракта с чемпионом мира 2018 года Антуаном Гризманном.

О самом ожидаемом трансфере нынешнего лета сообщает официальный сайт "сине-гранатовых". 28-летний нападающий подписал с чемпионами Испании пятилетний контракт с суммой отступных в 800 миллионов евро. При этом каталонцы выплатили мадридскому "Атлетико" 120 млн евро клаусулы, которая была прописана в соглашении француза с "матрасниками".

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b