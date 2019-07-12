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Контракт на 800 млн: "Барселона" объявила о самом ожидаемом трансфере года

1.6т Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" объявила о подписании контракта с чемпионом мира 2018 года Антуаном Гризманном.

О самом ожидаемом трансфере нынешнего лета сообщает официальный сайт "сине-гранатовых". 28-летний нападающий подписал с чемпионами Испании пятилетний контракт с суммой отступных в 800 миллионов евро. При этом каталонцы выплатили мадридскому "Атлетико" 120 млн евро клаусулы, которая была прописана в соглашении француза с "матрасниками".

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Таким образом, трансфер Гризманна вошел в пятерку самых дорогих в истории футбола. При этом в нынешнем году этот переход стал вторым по сумме отступных, уступив трансферу Жоао Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико" (126 млн).

Как сообщал OBOZREVATEL, Антуан Гризманн устроил бойкот, отказавшись тренироваться с мадридским "Атлетико" из-за трансфера в "Барселону".

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Темы
Трансферы Чемпионат Испании
Персона
Антуан Гризманн
Тег
ФК Барселона
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