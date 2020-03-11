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11 марта • обновлено в 15:37
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Карантин в Киеве: стало известно, как он повлияет на футбольные матчи

1.7т
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Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко прокомментировала ограничения, которые коснутся проведения футбольных матчей, после введения в городе карантина из-за коронавируса.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", – цитирует слова пресс-службы издание Tribuna.

Карантин в Киеве

Карантин в Киеве

Отметим, что ограничения вступят в силу с 12 марта и будут действительными, предварительно, до конца месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса во всем мире. Стало известно, какие объекты и мероприятия попадут под запрет.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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