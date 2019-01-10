Официально: капитан "Динамо" перешел в клуб-аутсайдер

Капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк подписал контракт с турецким клубом "Ризеспор".

Сперва об этом сообщило авторитетное местное издание Futbolarena со ссылкой на свои источники. По информации журналистов официально о трансфере должно быть объявлено после успешного прохождения футболистом медосмотра.

💥 Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'den Mykola Moroziuk ile anlaştı. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. pic.twitter.com/sLIYd3tFWi — FutbolArena (@futbolarena) 10 января 2019 г.

Позже переход 30-летнего полузащитника официально подтвердил киевский клуб.

"Николай Морозюк до конца текущего сезона будет выступать в "Ризеспоре" на правах аренды", - говорится на сайте вице-чемпиона Украины.

В текущем сезоне на счету Морозюка 19 матчей за "Динамо", в которых он забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

После 17-го тура в турецкой Суперлиги "Ризеспор" занимает последнее, 18-е место. В активе команды из Ризе семь поражений и лишь одна победа.

Как сообщал OBOZREVATEL, за "Ризеспор" с лета прошлого года выступает экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий. В чемпионате Турции украинец принял участие в 8 поединках, проводя в среднем на поле по 43 минуты.

В сентябре Гладкий делал дубль в матче Кубка Турции против "Тарсуса".

Гладкий в июле 2017 года досрочно разорвал контракт с "Динамо".