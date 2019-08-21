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Известного футбольного журналиста убил подросток

1.8т Читать материал на украинском

Австрийский репортер и фотограф, глава фанклуба венской футбольной команды "Аустрия" Фриц Дюрас был убит вечером 19 августа в столице Австрии.

Убийцей 57-летнего журналиста называют 17-летнего юношу.

Обстоятельства гибели журналиста не раскрываются. Убийство произошло в индустриальном районе Зиммеринг на юге Вены.

Позже появилось видео с места происшествия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывший нападающий сборной Габона по футболу рассказал, что ради его успешной карьеры в свое время была убита его мать.

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Место
Австрия
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