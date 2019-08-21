Известного футбольного журналиста убил подросток

Австрийский репортер и фотограф, глава фанклуба венской футбольной команды "Аустрия" Фриц Дюрас был убит вечером 19 августа в столице Австрии.

Убийцей 57-летнего журналиста называют 17-летнего юношу.

Fritz Duras, einer unserer Jahrhundert-Anhänger, ist völlig überraschend von uns gegangen.



Austria Wien erlaubt sich, seiner Familie und Freunden das herzlichste Beileid in diesen schweren Zeiten auszusprechen. Wir werden gebührend Abschied nehmen. #faklive #RIPFritz pic.twitter.com/eGh9Ni0VsK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 20, 2019

Обстоятельства гибели журналиста не раскрываются. Убийство произошло в индустриальном районе Зиммеринг на юге Вены.

Позже появилось видео с места происшествия.

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