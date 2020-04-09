Канадской футболистке Лорен Сессельманн уже 36 лет, но она продолжает играть за американскую "Санта-Клариту Блу Хит".

На позиции защитницы она провела 46 матчей за сборную Канады, сумев отличиться одним голом. В составе национальной команды Сессельманн завоевала "бронзу" на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и "золото" на Панамериканских играх 2011 года. Кроме футбола она занимается тренерской и продюсерской деятельностью, а также является ведущей собственного фитнес-шоу.

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Ее карьера близится к завершению, поэтому Сессельманн уже начала задумываться над тем, что делать дальше, и даже успела попробовать себя в роли актрисы – в 2018-м и 2019-м годах она снялась в двух полнометражных фильмах.

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

Лорен Сессельманн @lsesselmann

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