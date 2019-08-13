"Из Киева говорят одно": сбежавший в Россию футболист раскрыл "правду" про Донбасс

Экс-футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец, который этим летом перешел в российское "Динамо" (Москва), рассказал о "братской дружбе" украинцев и россиян и пропаганде в украинских СМИ.

"Все эти новости - пропаганда. Люди смотрят "ящик" и верят: приедут, и их тут же порежут. Нигде такого нет. Меня вот физиотерапевт "Динамо" спрашивал, когда его знакомая собиралась по делам в Киев: "Как ей ехать? Что с ней будет, как встретят?" Я отвечал: "Пусть спокойно едет, ничего не будет". Благополучно вернулась - целая и счастливая, все ей на Украине были рады. По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению", - сказал Ордец, которого цитирует sport24.

По мнению футболиста, главным источником пропаганды являются украинские медиа. Они пытаются разъединить два "братских" народа.

"У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь на Донбассе - и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Я согласен с тем, что русские и украинцы - братья", - добавил Ордец.

Иван Ордец sport24.ru

По мнению футболиста "Динамо" (Москва), украинские и российские команды даже не стоит разводить в еврокубках.

"Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории", - отметил Ордец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивана Ордеца жестко "обломали" в московском "Динамо" - футболист до сих пор ни разу не вышел на поле.

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