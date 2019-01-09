Игрока сборной Украины подставил бывший клуб

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Испании – "Малагой".

При этом футболиста все еще не могут представить официально из-за противодействия предыдущей команды украинца – турецкого "Акхисара".

Украинский форвард должен был присоединиться к новому клубу 9 января, чтобы иметь возможность подготовиться к воскресному матчу против "Сарагосы". Селезнева собирались представить официально, однако в последний момент в ситуацию вмешался "Акхисар". Пока клубы продолжают переговоры, судьба украинца все еще находится под вопросом, сообщает La Opinion de Malaga.

Евгений Селезнев El Desmarque

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Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер "Акхисара" Джихат Арслан был недоволен действиями украинского форварда Евгения Селезнева. В итоге футболиста отправили в молодежную команду до начала зимнего трансферного окна.

Агент нашего нападающего Иван Пироженко прокомментировал ситуацию своего подопечного в турецком клубе, обвинив во всех бедах наставника команды.