Игрока сборной Украины подставил бывший клуб

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Испании – "Малагой".
При этом футболиста все еще не могут представить официально из-за противодействия предыдущей команды украинца – турецкого "Акхисара".
Украинский форвард должен был присоединиться к новому клубу 9 января, чтобы иметь возможность подготовиться к воскресному матчу против "Сарагосы". Селезнева собирались представить официально, однако в последний момент в ситуацию вмешался "Акхисар". Пока клубы продолжают переговоры, судьба украинца все еще находится под вопросом, сообщает La Opinion de Malaga.
Евгений Селезнев
El Desmarque
Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер "Акхисара" Джихат Арслан был недоволен действиями украинского форварда Евгения Селезнева. В итоге футболиста отправили в молодежную команду до начала зимнего трансферного окна.
Агент нашего нападающего Иван Пироженко прокомментировал ситуацию своего подопечного в турецком клубе, обвинив во всех бедах наставника команды.