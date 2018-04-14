"Хе**ю играли": Ракицкий рассказал о "полупанике" с "Динамо"

Футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий емко прокомментировал матч с "Динамо". В частности эпизод, когда защитник эмоционально общался со своим голкипером.

"Что там было? Ничего такого, игровой момент. Просто мы хе**ю играли, какая-то полупаника была", - заявил Ракицкий.

Игрок сборной Украины недоволен тем, что арбитр не дал нормально провести концовку встречи.

"Арбитру после матча ничего не сказал. 5 минут добавил, там повалялись, там повалялись – 5 минут прошло просто так. Эпизод не доиграли, наш мяч был – он свистнул", - подытожил Ракицкий.

Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 0:1.