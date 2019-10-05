Хацкевич признался, кого очень хотел ударить в "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, что в свое время очень хотел применить физическое воздействие на Дениса Гармаша.

"Это когда в футбол мы играли в одной команде, тогда мог "втащить кому-то по лицу". А сейчас я не имел права к футболисту применять какое-то физическое воздействие, хотя очень хотелось. Кому? Денис Гармаш на первом месте. С ним интересно, на самом деле, но бывают моменты, когда его мнение не совпадает даже с мнением всей команды. Главное, что у человека есть своя позиция. Олег Лужный в раздевалке никого не хватал за горло, но тембр голоса и выражение... Я тоже не стеснялся, когда нужно было. Таких моментов было немного", - заявил белорус в эфире Вацко-live.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" Киев - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Новым место работы Александра Николаевича может стать московское "Динамо".

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