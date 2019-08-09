Голландские шаманы: "Мариуполь" обвинил соперника по Лиге Европы в колдовстве

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин заявил, что причиной травмы единственного нападающего команды Руслана Фомина перед матчем Лиги Европы с АЗ стало колдовство голландских шаманов.

Руслан Фомин ФК "Мариуполь"

"Думаю, в штате АЗ работают шаманы. Судите сами, у нас была только одна проблемная позиция - центральный нападающий. И, как назло, накануне матча против АЗ получает травму Руслан Фомин - наш единственный форвард. Фактически, замены ему нет. К такому повороту событий мы оказались не готовы", - цитирует Санина dynamo.kiev.ua со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Напомним, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" неожиданно сыграл вничью с АЗ, но так и не сумел забить в ворота соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард Роман Яремчук забил очередной гол за бельгийский "Гент" в Лиге Европы.

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